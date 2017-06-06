Сергей Пускепалис: когда ко мне возник интерес режиссеров, меня ломало

Будучи одним из самых востребованных актеров современного российского кино, сам Сергей Пускепалис считает себя в первую очередь режиссером, хотя признает, что ответственности в этой профессии существенно больше, чем в актерстве.

"Когда я ставлю спектакль или вот сейчас снял фильм, ответственность несравнимо больше, потому что отвечаешь за все и за всех. Спектакль — это вообще отдельная тема. Результат один — это душа, чувства, эмоции. Но средства совершенно разные. И технологии тоже", — рассказал Пускепалис.

Режиссура — это основное образование Сергея Пускепалиса, и сам он гордится тем, что закончил такой престижный и дающий серьезное базовое образование вуз, как ГИТИС. Пускепалис учился на факультете режиссуры у Петра Фоменко, "лучшего режиссера, который дает профессию из рук в руки".



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"Естественно, я пользуюсь этим, и не только я, но и люди, которые хотят, чтобы я ставил спектакли или возглавлял театры. Какая-то гарантия качества у них есть в этом смысле. Но естественно, сейчас возник некий интерес к моей персоне (как к актеру — ред.) у моих друзей-режиссеров, я не сбрасываю это со счетов. Значит, так надо. Хотя сначала меня ломало", — рассказал Пускепалис.

При этом собеседник отметил, что в его актерской карьере ни разу не возникало конфликтных ситуаций с режиссерами на съемочной площадке. Не было такого, чтобы кто-то из каких-то должностных амбиций вступил в пререкание друг с другом. Пускепалис ответил и на вопрос, кого считает главным в процессе съемок.

"Конечно, режиссер, а я в сговоре с ним. Я пришел, договорился, поэтому меня и любят мои друзья-режиссеры. Я никогда не задаю дурацких вопросов, которые бы снижали коэффициент полезного действия. Я сам нахожу все ответы, мне только дают необходимое направление. Они же стратегически мыслят. Картину-то только режиссер видит в голове. Здесь надо полностью доверять и все", — сказал Пускепалис.

В настоящее время Сергей Пускепалис заканчивает съемки сразу двух новых фильмов, чуть позже начнется работа над новым театральным проектом. Кроме того, собеседник Sputnik рассказал о новом сценарии фильма, для съемок которого сейчас ищет подходящую компанию.

"Много всяких работ и предложений, надо более точно распределяться. Потому что уже нет возможности просто пробовать, уже надо точно что-то делать. Не хочется размыть все это, хочется сосредоточиться", — отметил Пускепалис.

Полную версию беседы с актером и режиссером, заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом слушайте на радио Sputnik Беларусь.