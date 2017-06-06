ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Пускепалис: когда ко мне возник интерес режиссеров, меня ломало

07.06.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Будучи одним из самых востребованных актеров современного российского кино, сам Сергей Пускепалис считает себя в первую очередь режиссером, хотя признает, что ответственности в этой профессии существенно больше, чем в актерстве.

"Когда я ставлю спектакль или вот сейчас снял фильм, ответственность несравнимо больше, потому что отвечаешь за все и за всех. Спектакль — это вообще отдельная тема. Результат один — это душа, чувства, эмоции. Но средства совершенно разные. И технологии тоже", — рассказал Пускепалис.

Режиссура — это основное образование Сергея Пускепалиса, и сам он гордится тем, что закончил такой престижный и дающий серьезное базовое образование вуз, как ГИТИС. Пускепалис учился на факультете режиссуры у Петра Фоменко, "лучшего режиссера, который дает профессию из рук в руки". 

Сергей Пускепалис: когда ко мне возник интерес режиссеров, меня ломало
© Sputnik/ Александр Шурмелев
Ход конем: Беларусь приняла сразу два чемпионата по шахматам

"Естественно, я пользуюсь этим, и не только я, но и люди, которые хотят, чтобы я ставил спектакли или возглавлял театры. Какая-то гарантия качества у них есть в этом смысле. Но естественно, сейчас возник некий интерес к моей персоне (как к актеру — ред.) у моих друзей-режиссеров, я не сбрасываю это со счетов. Значит, так надо. Хотя сначала меня ломало", — рассказал Пускепалис.

При этом собеседник отметил, что в его актерской карьере ни разу не возникало конфликтных ситуаций с режиссерами на съемочной площадке. Не было такого, чтобы кто-то из каких-то должностных амбиций вступил в пререкание друг с другом. Пускепалис ответил и на вопрос, кого считает главным в процессе съемок.

"Конечно, режиссер, а я в сговоре с ним. Я пришел, договорился, поэтому меня и любят мои друзья-режиссеры. Я никогда не задаю дурацких вопросов, которые бы снижали коэффициент полезного действия. Я сам нахожу все ответы, мне только дают необходимое направление. Они же стратегически мыслят. Картину-то только режиссер видит в голове. Здесь надо полностью доверять и все", — сказал Пускепалис.

В настоящее время Сергей Пускепалис заканчивает съемки сразу двух новых фильмов, чуть позже начнется работа над новым театральным проектом. Кроме того, собеседник Sputnik рассказал о новом сценарии фильма, для съемок которого сейчас ищет подходящую компанию.

"Много всяких работ и предложений, надо более точно распределяться. Потому что уже нет возможности просто пробовать, уже надо точно что-то делать. Не хочется размыть все это, хочется сосредоточиться", — отметил Пускепалис.

Полную версию беседы с актером и режиссером, заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер и режиссер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал радио Sputnik Беларусь, какую из профессий считает для себя основной и как уживается на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Семилетняя пианистка из Солигорска откроет "Джазовые вечера" в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика