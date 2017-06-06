Несмотря на свой юный возраст, джазовая пианистка и вокалистка Курлович уже имеет солидный список достижений — среди ее наград Гран-при российского конкурса "Джаз-момент 2016" и победа в республиканском конкурсе "Талент краіны" (2016 год).



© Sputnik/ Марина Серебрякова Отдыхаем: какие места для отдыха есть в Минске

Пианистка также отметилась выступлениями на концертах Игоря Бутмана и Дениса Мацуева и побывала гостьей на известных российских ток-шоу.

"Джазовые вечера" будут проходить у минской ратуши каждую субботу июня. В первую субботу хедлайнером мероприятия станет американец Скотт Хендерсон — лучший джазовый гитарист по версиям журналов Guitar World и Guitar Player.

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