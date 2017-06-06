Белорусский павильон ВДНХ: вышиванки, урожай и социализм

Московская ВДНХ, пережившая не самые лучшие постсоветские времена и превратившаяся то ли в рынок, то ли в развлекательный парк, снова привлекает посетителей своей историей, советской монументальностью и размахом. Несмотря на царящее здесь запустение, бесконечный ремонт и реконструкцию, гуляющим нравится фотографироваться на фоне шестнадцати статуй фонтана "Дружба народов" или национальных павильонов бывших советских республик, еще сохранивших свою первозданную архитектуру и декор.



© Sputnik Анатолий Гаранин ВДНХ: стройплощадка дружбы народов

Интересно, что многие приезжают специально сфотографироваться возле павильона "Республика Беларусь" после того, как на колоннаде были восстановлены национальные орнаменты и майолика.

Когда выставка открывалась в 1937 году, павильон Белорусской ССР был деревянным зданием, напоминавшим крестьянский дом. Позже его снесли, а в 1949 году для республики начали строить монументальное здание с колоннадой в два ряда. Строительство было окончено в 1954 году.

Восстановленные колонны сегодня выглядят так же, как при постройке: они увенчаны резными гирляндами, имитирующими вышитые рушники.

Венчает павильон покрытая золотом башня-скульптура "Родина-мать" — женщина с венком на голове, которая в руках держит сноп.

Над главным входом красуется скульптурная группа "Труженики Беларуси". Оригинальные скульптуры были водружены на фасаде в 1954 году. Это пять фигур: "Доярка", "Агроном", "Колхозница", "Охотник" и "Механизатор", каждая высотой два метра. Подлинники скульптур разрушились, в результате белорусские власти приняли решение заменить их копиями, выполненными из погодостойких материалов.

После решения сделать павильоны ВДНХ отраслевыми, здесь в 1963 году находилась экспозиция "Электротехника", колонны зашили металлическими панелями, а скульптурные группы по бокам убрали и они пропали, окна второго света закрыли стеклотканью, мозаичные полы закрыли мраморной плиткой.

В 1990-х павильон работал как торговый центр, выставочным павильоном он стал в 2008 году.