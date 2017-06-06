О сколько мифов, легенд и стереотипов бытует о женском коллективе! Он не оставляет равнодушным никого, даже мужчины не прочь пообсуждать и дать свою оценку этому «явлению». Тему женского коллектива любят высмеивать в анекдотах, скетч-шоу, юмористических программах, сериалах. О нём говорят как об особой структуре в компании, в которой свои законы выживания. Большую часть своего времени мы тратим на работу и коллеги воспринимаются часто как члены семьи: с ними и праздники празднуешь, радости и печали разделяешь, ругаешься, потом миришься.



hochu.ua

Женский коллектив содержательно отличается от разнополового. С одной стороны, в него легко влиться, быстро «стать своей», найти общие интересы, легче завести дружбу. Но с другой стороны, если не вписаться со своими принципами, то расстроить отношения и стать врагом можно в одночасье.

Все дело в том, что часто в женском коллективе возникает «иллюзия всеобщей поддержки», которая стирает границу «личное — общественное». Женщины считают, что они быстрее поймут друг друга, найдут общий контакт и решение. Какая разница, что мы на работе. Все равно же, мы — женщины!

Под влиянием такой расслабленной атмосферы дамы не прочь на работе за чашкой кофе обсудить темы из частной жизни, порой слишком интимные. А ведь многие искренне верят, что делясь своими личными секретам, они расположат к себе подруг-коллег, укрепят отношения. А ведь раскрытые личные тайны — инструмент для манипуляции и шантажа.

Но, что бы ни говорили, разговоры на работе исключительно на деловые темы, никаких частных бесед — это все из области фантастики. Пока в рабочие процессы включены человеческие ресурсы, а не роботы, в коллективе будут пересекаться границы личного и делового.

В женском коллективе, как и в любом другом, есть свои индивидуальные правила, ритуалы, стиль общения, особая атмосфера. Но есть и универсальные рекомендации, которые помогут влиться в женскую команду и скромной тихоне и бунтарке-революционерке.

Каких крайностей следует избегать в женском коллективе, чтобы не стать «белой вороной» и врагом в глазах коллег.

Обсуждение личной жизни. Нужно четко понимать, что на работе, прежде всего, следует обсуждать профессиональные дела. Конечно, любопытно узнать, «как там на личном фронте у коллег» или поделиться своими семейными секретами. Но только представьте, как из отдела в отдел кочует информация о зарплате вашего мужа, как за чашкой кофе коллеги обсуждают, за какие такие заслуги он получает столько денег. Не очень приятно, согласитесь. Не нужно и вам вовлекаться в обсуждение личной жизни других, чтобы не обвинили потом в распускании сплетен. Лучше оставьте обсуждение личных дел для родных или близких друзей.



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Обсуждение начальства. Не нужно обсуждать в открытую личность руководителя. Во-первых, обсуждать внешность, характер руководителя на работе — идея плохая. Опять же это лишний повод для возникновения слухов и сплетен. Оценивайте начальника как профессионала своего дела и главу компании, а не ставьте оценок какой он или она как мужчина или женщина. Во-вторых, критиковать и обсуждать в кругу коллег, какой некомпетентный профессионал у вас руководить, тоже не стоит. Если по рабочим вопросам вы не согласны с боссом, есть совещания, на которых вы можете обсудить спорные вопросы.

Эмоциональные реакции. Эмоциональность неотъемлемый атрибут женской натуры. Если коллектив разнополовой, то не всякая дама открыто захочет и сможет проявлять эмоции: стеснение, мысль «коллеги не так поймут или подумают, что истеричка», да и совестно как-то. А вот в женском коллективе эмоции поймут: можно поистереть, выругаться, поплакать. Но не стоит… Если ваша реакция на замечание слишком эмоциональна, если в вашей интонации есть гнев и раздражении, тотчас же последует ответ с ещё большей эмоциональностью. Включайте уравновешенность, терпение и рациональность.

Сравнение себя и коллег. Вот уж неблагодарное дело сравнивать себя с коллегами или коллег между собой. Любой ответственный родитель знает, что сравнивать своих детей с другими — запрещенный прием воспитания. Это сеет неуверенность в себе, бьет по самооценке. Так и в коллективе. Особенно, когда женщины начинают по личным темам сравнивать «у кого дети лучше, у кого фигура привлекательнее, кого босс считает профессиональнее в бухгалтерии и пр.». Каждая женщина имеет уникальную индивидуальность и как личность и как профессионал. Возможно, ваша коллега преуспела лучше в каком-то деле, чем вы. Но уверена, что и у вас есть чем похвастаться.



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Как же себя лучше вести в женском коллективе, чтобы не напороться на неприветливые взгляды коллег:

Не допускайте крайностей — слишком близких или слишком отстраненных отношений с коллегами. Нужно установить баланс: поддерживайте как профессиональные беседы, так рассказывайте о своих увлечениях, семье. Но помните: все в меру.

Не поддерживайте обсуждение коллег или босса в их отсутствии без необходимости. Не заметите, как слово за слово родится сплетня, которая обернётся против вас. Если нужно обсудить человека в его отсутствие, то только если он реально имеет отношение к текущему делу.

Никаких негативных оценок в отношении внешнего вида, семьи и личности коллеги. Каждая женщина будет болезненно воспринимать оценки по этим темам. Лучше оценить на двойку её отчет, чем новую стрижку.

Поддерживать «культуру» коллектива. У каждого женского коллектива есть свои правила отмечания корпоративов, праздников, проведения совещаний. Возможно, вам некоторые традиции не по душе, скажем, раз в месяц ходить в боулинг. Но не стоит категорично противиться и заявлять «я никогда не буду туда ходить, это пустое времяпровождение». Скажите, что это не самое ваше любимое занятие, но или поболеть за коллег придете или через раз сами активно поучаствуете. Можете предложить идею разнообразить тимбилдинг другими активностями, так как ежедневно столько в городе новинок появляется! Главное — не пренебрегать открыто совместными активностями или отрицательно о них высказываться в категоричной форме. Всегда можно выбрать альтернативы. Поверьте, если какая-то коллективная традиция вам не по душе, но вы искренне хотите, чтобы все остались довольны, коллеги обязательно это заметят и сами предложат обсудить, как сделать так, чтобы всем было комфортно.



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Поверьте, и в женском, и в мужском, и в разнополовом коллективах можно быть отвергнутым, если давать повод для этого. Будьте собой, не примеряйте лживых масок и помните: гармония наступает, когда личное остается личным — за пределами офиса и только для близких людей.

Cтатья подготовлена психологом, специалистом по подбору и развитию персонала Анастасией Тетерук:

«Если вы не можете справиться с проблемными ситуациями на работе, не знаете, как вести себя с начальством или коллективом, не умеете эффективно организовать свой рабочий день, пишите по адресу lina@tutby.com. Я обязательно поделюсь своими рекомендациями и как психолог, и как специалист по персоналу».