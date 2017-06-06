Ночью на МКАД такси въехало в МАЗ дорожников

Ночью в Минске Skoda врезалась в МАЗ дорожников, пострадал водитель легковушки. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.



Фото: ГАИ Центрального района

Авария произошла 7 июня, около 01.50, на внешнем кольце МКАД. По предварительной информации, водитель Skoda ехал со стороны Зацени в направлении проспекта Победителей и на 44-м километре врезался в МАЗ дорожников.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.