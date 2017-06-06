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Ночью на МКАД такси въехало в МАЗ дорожников
Ночью в Минске Skoda врезалась в МАЗ дорожников, пострадал водитель легковушки. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.
Авария произошла 7 июня, около 01.50, на внешнем кольце МКАД. По предварительной информации, водитель Skoda ехал со стороны Зацени в направлении проспекта Победителей и на 44-м километре врезался в МАЗ дорожников.
В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Авария произошла 7 июня, около 01.50, на внешнем кольце МКАД.
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