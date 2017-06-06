Фраза «ночной дожор», кажется, была придумана именно для Александра – героя очередного выпуска проекта « Одобрено диетологом ». Мужчина обожает колбасу и налегает на нее в самое запретное время суток – поздним вечером. LADY.TUT.BY и « Корона » вместе с экспертом по правильному питанию Натальей Чавко решили исправить такое положение дел и составить новый рацион для Александра.

Включить «режим жены» и спрятать колбасу

Ситуация, когда за обеды и ужины в семье отвечает только жена, типична для Беларуси. Актуальна она и для Александра: заявку за него прислала супруга Наталья, как потом она честно призналась. И именно она пришла, если можно так сказать, представлять интересы мужа. Тем не менее, попробовать изменить любимой колбасе мужчина готов, если жена предложит что-то не менее вкусное.

- Я придерживаюсь принципов правильного питания, а вот мужа приучить к этому никак не могу. Он приходит с работы поздно, спать ложится тоже поздно, поэтому контролировать его не получается, - жалуется Наталья. – В основном он предпочитает мясные полуфабрикаты. У него для своей еды и отдельная полка в холодильнике есть! Он сам наполняет ее продуктами.





Эксперт сразу же цепляется за возможную ошибку хозяйки и спрашивает, какая именно полка в холодильнике выделена Александру. Оказывается – средняя.

- Мы попробуем помочь вашему мужу даже не диетическими блюдами, а психологически. Вот смотрите: когда женщина хочет приковать взгляды окружающих, она надевает глубокое декольте. Это же правило работает и с холодильником, - объясняет специалист Наталья. –На уровне глаз имеют право располагаться только правильные продукты.

Первым компромиссом, на который специалист предложила пойти, стало перекладывание вредных продуктов в нижние ящики для овощей и перенос полезной зелени и домашних блюд повыше – на уровень глаз.

По словам эксперта, в полуфабрикатах содержится большое количество соли и других усилителей вкуса. Такая еда сама по себе становится провокатором – возникает не физиологический аппетит, а «искусственный».





- У вашего мужа зависимость на самом деле не столько от еды, сколько от привычки быстро что-то вечером закинуть в рот. То есть его не устроят даже те блюда, которые надо разогревать. Нам надо составить такое меню, чтобы он мог есть мясное в холодном виде в том числе.

Вместе мы сформулировали концепцию работы с Александром. У мужчины явные проблемы с режимом питания. Но Александр не хочет менять свой рацион. Это желание исходит от его супруги. Поэтому наш эксперт в таких случаях рекомендует не спешить и идти к победе небольшими шагами. Наша задача - уговорить Александра пойти на небольшие компромиссы. Первые шаги иногда самые важные. Мы должны свести до минимума потребление сосисок и вареной колбасы в вечернее время. И постараться ввести в рацион мужчины хотя бы небольшое количество овощей и листовой зелени.

В каком случае можно съесть много сосисок перед сном

Теперь займемся поиском ингредиентов. Начинаем с овощного отдела.

- Сразу говорю: много зелени он есть не будет! – предупреждает нас Наталья.

Эксперт придерживается тактики: маленький шаг в сторону успеха - это уже победа. Александр не любит овощи? Отлично. Начнем с того, что выберем для него те, которые хотя бы не вызывают отвращения. В итоге в корзинке оказываются помидоры, капуста, лук, перец, чеснок. Как раз то, что также можно назвать естественными усилителями вкуса. Также выбираем любимые фрукты – это банан, киви и яблоки. Из этих продуктов и пытаемся составить витаминные напитки.





- Сделаем два коктейля: один овощной, другой – фруктовый. В каждом коктейле базой будет служить салат. В первом случае к салату мы добавим помидор, перец, капусту, зеленый лук и шпинат, а во втором – воду или йогурт, банан, а также киви или яблоко.

Человек, как уверяет наш специалист, испытывает тягу к еде перед сном, потому что его организм недополучает питательных веществ. Наше тело умное: оно начинает само по себе «доедать». Только, как правило, обычно не полезные продукты, а чистые калории. Поэтому для Александра появится новый обязательный этап в ужине – коктейль на базе зелени.





- Давайте договоримся так: каждый вечер муж, приходя домой, должен выпивать овощной коктейль. После этого – никаких ограничений! Сосисок можно есть сколько угодно – уверяю, много в него после такого напитка не влезет, - обещает эксперт.

- Попробую прямо сегодня, - воодушевляется Наталья.

Почему борщ дает только объем и как разнообразить тушеное мясо

После упорядочивания питания по вечерам специалист приступает к завтракам и спрашивает у Натальи, что ее муж обычно ест утром. Оказывается, график Александра позволяет ему уходить на работу довольно поздно: ест он около 11 утра. По словам супруги, Александр может и борща поесть. А это уже настораживает нашего эксперта.





- Мы должны договориться с Александром на плотный завтрак. Так как у него режим не позволяет питаться регулярно, нужно с утра дать ему максимум нутриентов для питания тела в течении дня. И это должен быть не борщ, а полноценный кусок мяса или рыбы, причем может быть жирной. Ведь что такое борщ? Одномоментная сытость! Он дает только объем: вода, бульон… Ну, если добавим сметанки, то будут жиры.

Когда у человека дефицит времени, нужно сделать его практически единственный прием пищи максимально полезным. Для Александра выбираем мясо с гарниром.





- Я предлагаю вам сделать тушеную говядину. А в качестве гарнира, опираясь на предпочтения супруга, мы адаптируем пикантную закуску «тещин язык». Для этого возьмем сметану, помидоры, чеснок и баклажан.

К мясу эксперт советует приготовить соус. Он состоит из ананасов, перца, томата, имбиря, сушеного чеснока. Такое разнообразие ингредиентов заставит говядину заиграть новыми оттенками.

Справиться с «ночным подъеданием»? Легко!

Когда приходит время подвести итоги, эксперт по правильному питанию советует жене Александра не торопиться и не изменять рацион супруга радикально.





- Вспомните еще раз что он любит: лук, чеснок, имбирь, перец… Это нормально, что у человека случаются приступы ночного подъедания. Мы оставили все эти ингредиенты, чтобы Александр смог сказать: «Да, правильное питание – это и для меня!» Потому что сейчас он думает, что это не для него точно.

Наталья считает, что с задачей найти компромисс для супруга мы справились. Сейчас нашей героине необходимо всего лишь заменить полуфабрикаты на нормальную, домашнюю еду, а не переключаться на салаты и жесткий режим питания с завтрашнего дня.





Получилось ли это у Александра и Натальи – узнаем в следующем выпуске, где мы вместе с поваром Андреем Жичко попробуем приготовить подобранные блюда.

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