МИД Беларуси вызвал посла Литвы для объяснений





В связи с высказываниями президента Литовской Республики Дали Грибаускайте Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для дачи объяснений посла Литвы.

Напомним, в интервью телекомпании LRT Даля Грибаускайте назвала Беларусь и Россию основной угрозой для Прибалтики.

Как сообщила пресс-служба МИД Беларуси, в ходе состоявшейся встречи с послом Литвы от него были потребованы объяснения относительно высказываний лидера соседней страны

При этом белорусская сторона акцентировала свое внимание на том, что Даля Грибаускайте использовала особую лексику, которая оскорбляет Беларусь. Речь идет о словах «агрессивные игры». Как отмечает МИД, Беларусь ведет миролюбивую политику и никогда не проявляла никакой агрессии, тем более в отношении соседних стран.

"Очень странно, что подобная риторика звучит из уст президента страны, дружественные отношения с которой скреплены белорусско-литовским «Договором о добрососедстве и сотрудничестве», подписанным и действующим уже более 20 лет", - отметил МИД Беларуси.