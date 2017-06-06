Китайская Changan показала купеобразный седан Raeton CC

Этот автомобиль можно считать китайской альтернативой недавно представленному седану Volkswagen Arteon , который пришел на смену модели CC — компания Changan поделилась первыми изображениями своей купейной «четырехдверки», именуемой Raeton CC.





Изящный концепт-кар с таким названием китайцы показали весной 2015 года на автошоу в Шанхае. Серийная версия седана длиной 4,78 метра получила заметно упрощенную стилистику, а вместо электрической силовой установки используются традиционные двигатели. Любопытно, что в оформлении передка Raeton CC с веретеном решетки радиатора угадывается сходство с моделями Lexus.





Всеми подробностями о новинке в Changan делиться пока не спешат. Фотографий интерьера нет, но если верить китайским СМИ, оснащение седана будет включать камеру заднего вида, до шести подушек безопасности и медиа-систему с сенсорным экраном. Под капотом Raeton CC ожидается новый бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л и мощностью 156 «лошадок», в пару которому отрядят «механику» либо «автомат».





Выпуск Raeton CC будет освоен на новом предприятии в Чунцине. У местных дилеров новинка появится до конца текущего года, стоимость пока неизвестна.