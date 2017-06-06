МИНСК, 7 июн — Sputnik. Эскадрилья из шести военно-транспортных самолетов ИЛ-76МД прибыла из России в Беларусь для участия в учениях "Славянское братство", сообщил журналистам старший инспектор-штурман командования Военно-транспортной авиации ВКС РФ подполковник Евгений Саложин, прибывший на одном из самолетов.

"На белорусский аэродром Барановичи для участия в совместных учениях "Славянское братство-2017" 6 июня переброшена эскадрилья военно-транспортного авиационного полка ВКС России в составе шести Ил-76МД и около 70 человек личного состава", — сказал подполковник.

По его словам, большинство пилотов, прибывших на учения, имеют государственные и ведомственные награды за выполнения заданий командования.

Саложин также обозначил боевую задачу транспортников — осуществить десантирование подразделений и специальных грузов на незнакомую площадку приземления в указанном районе. Сложность заключается в том, что обозначенная для десантирования точка находится в лесисто-болотистой местности.

Ранее сообщалось, что максимальное количество боевых задач в ходе учений, в частности десантирование, марши и стрельбы, будет отработано в ночное время.

В антитеррористических учениях "Славянское братство-2017", активная фаза которых продлится до 14 июня, участвуют Силы специальных операций Беларуси, ВДВ РФ и Силы специального назначения Сербии.