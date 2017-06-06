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Елена Левченко в шоке от реакции БФБ на просьбу не вызывать ее в сборную на Евро-2017

07.06.2017 09:43 — Разное | Tut.by  
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Белорусская центровая Елена Левченко в интервью корреспонденту «Прессбола» Александру Добрияну рассказала, что не ожидала от руководителей БФБ столь негативной реакции на просьбу освободить ее от участия в чемпионате Европы-2017.


Долгое время центровая сборной Беларуси Елена Левченко была лидером команды. Фото: fiba.com

— Признаюсь, то, как освободили Буяльского, насторожило, натолкнуло на размышления. Значит, у нас точно так же могут поступить и с любым игроком — вычеркнуть из списка и тут же забыть. Нечто подобное, к сожалению, пришлось ощутить и мне, когда попросила освободить от участия в чемпионате (Европы. — Прим. ред.), чтобы поправить здоровье. То, что делалось полтора десятилетия для сборной, мгновенно обесценилось. Не можешь сегодня помочь, иди подальше. Такое вот отношение. Обидно…

— Недовольство руководства тем, что ты не сыграешь в Чехии, надеюсь, не подтолкнуло к мысли о завершении карьеры в сборной?

— Ой, не знаю. Кривить душой не стану: не ожидала от людей, которые принимают решения, такой реакции. Вместо какого-нибудь письма на сайте федерации, что, мол, поддерживаем Настю с Леной, желаем им решения своих проблем, верим в их скорейшее возвращение в сборную или еще чего-то ободряющего рекой полился негатив. Скажу честно: была в шоке. Очень неприятно. От мрачных мыслей, анализа сложившейся ситуации не уйти. Но сейчас я просто не готова сказать ничего конкретного. Время рассудит…

36-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин пройдет с 16 по 27 июня в Чехии. Белорусские спортсменки сыграют в группе B против Сербии, Украины и Черногории.

 
 
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