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Министр юстиции обсудил демократию и права человека с Робертом Райли и Андреа Викторин
07.06.2017 09:37 — Разное | Ежедневник
Министр юстиции Олег Слижевский встретился с главой Представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин и временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси Робертом Райли.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, касающимся развития демократии, обеспечения основных прав и свобод человека, перспектив совершенствования уголовного законодательства, регистрации политических партий и общественных объединений.
Стороны выразили надежду на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества, в том числе посредством совместной работы Министерства юстиции, Представительства Европейского союза и Представительства Организации Объединенных Наций в Беларуси в рамках реализации программного документа в области верховенства права и доступа к правосудию.
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Министр юстиции Олег Слижевский встретился с главой Представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин и временным поверенным в делах Соединенных...
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