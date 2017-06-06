Репетиция парада: теплый вечер, оркестр и рота почетного караула

Всего запланировано шесть репетиций. Но 5 июня вечером Минск не услышал рева двигателей ракетных тягачей и грохота гусениц новых танков. А вот сводный военный оркестр и чеканный шаг были слышны очень хорошо. Репетицию проводила рота почетного караула.



© Sputnik / Виктор Толочко Репетиция парада: ночь и рота почетного караула 14

Для начала солдаты отрабатывали в парах и звеньях элементы плац-парада: работа с карабинами, саблями. Рядом настраивался оркестр, наносилась разметка на покрытие проспекта Машерова, движение по которому было перекрыто с 22:00. В 22:30 зазвучали фанфары, и репетиция началась по-настоящему.

Посмотреть на это зрелище собрались и горожане. Многие были с детьми, на велосипедах. Было очевидно, что парады эти люди любят. Автомобилисты были сдержаны в своих эмоциях. К удивлению, мотоциклисты оказались общительнее и говорили, что парад — штука нужная. Трудно с этим не согласиться: репетиция плац-парада роты почетного караула вышла весьма зрелищной.

Репетиции пройдут также 8, 12, 15, 19 и 22 июня с 22:00 до 24:00.