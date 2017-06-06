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Пока сосед по коммуналке был в тюрьме, минчанин украл из его комнаты 120 коллекционных машинок

07.06.2017 10:12 — Разное | Tut.by  
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Сотрудники милиции задержали мужчину, который проник в комнату своего соседа по коммунальной квартире и похитил 120 коллекционных машинок. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

— В момент совершения преступления владелец коллекции находился в местах отбывания наказания за незаконный оборот наркотиков, а то, что в его комнате была взломана дверь, обнаружила соседка по коммуналке. Выяснилось, что из комнаты пропала вся коллекция, которую владелец формировал более 20 лет, — рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Татьяна Обозная.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 33-летнего ранее не судимого мужчину. Милиционеры установили, что после совершения хищения злоумышленник за символичную плату сбывал коллекцию по частям своему знакомому, который, в свою очередь, реализовывал ее на одном из столичных рынков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (Кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

 
 
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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (Кража) УК Беларуси. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы...

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