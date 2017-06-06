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В Сети появился рендер и подробности об инновационном Samsung Galaxy Note 8

07.06.2017 10:28 — Разное | Tut.by  
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Предполагаемый рендер флагманского смартфона Samsung второй половины года появился в сети. Сразу отметим, что проверить его подлинность никак нельзя, но ряд деталей указывает на то, что именно так будет выглядеть Galaxy Note 8.

Ожидается, что Galaxy Note 8 будет оснащен таким же безрамочным Infinity Display, как и Galaxy S8 / S8 Plus и самым мощным на данный момент процессором компании Exynos 8895. При этом рамки у гаджета будут чуть-чуть уже, чем у предшественников.


Samsung Galaxy Note 8 получит 6 или 8 ГБ оперативной памяти и стереодинамики, в разработке которых поучаствовали специалисты AKG. Кнопка вызова помощника Bixby на торце станет ребристой, чтобы тактильно не путать ее с кнопкой уменьшения громкости.

Самыми же главными новшествами станут сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, и двойная камера (впервые у флагманов Samsung). Кроме того, стилус в новинке будет вибрировать, и его можно будет разыскать с помощью специального приложения.


Ожидается, что анонс Samsung Galaxy Note 8 состоится 1 сентября в Берлине в рамках выставки IFA 2017.

 
 
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Сканер отпечатков пальцев, похоже, будет встроен прямо в дисплей устройства.

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