В Пинске раскрыли преступную схему по получению водительских удостоверений

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничествах, связанных с получением свидетельств о подготовке водителей и водительских удостоверений. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.

45-летний заместитель председателя Пинского ДОСААФ «закрывал глаза» на прогулы трех мужчин теоретических занятий по подготовке водителей механических транспортных средств категорий «СЕ» и «В», а также просил других преподавателей и мастеров указывать аналогичные недостоверные данные в путевые листы на служебный автомобиль и индивидуальные книжки обучения.

Кроме того, он внес в протоколы экзаменационной комиссии сведения об успешной сдаче «лжекурсантами» выпускных испытаний, которые они не проходили. За это руководитель получил от них деньги.

Зампредседателю автошколы предъявили обвинение в подстрекательстве к даче взятки повторно, злоупотреблении властью, получении взятки повторно (ч. 5 ст. 16 ч.1 ст. 431 УК, ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431, ч. 2 ст.430).

«Выпускникам», которые затем предоставили в МРЭО ГАИ Пинского ГОВД подложные свидетельства, а также передавали денежные вознаграждения для решения вопросов, связанных с получением свидетельств и удостоверений, дающих право управления автомобилями, предъявлено обвинение по ст. 380 (Использование заведомо подложного официального документа) и ст. 431 (Дача взятки) УК Беларуси.

Еще одним фигурантом уголовного дела является 38-летний неработающий мужчина. Он обвиняется в том, что принял 450 долларов США от одного из курсантов за организацию положительной сдачи экзамена в МРЭО ГАИ. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки (ст. 209 и ст. 431 УК).

«По завершению расследования УСК по Брестской области внесло в соответствующие органы представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, которые рассмотрены с участием следователей в ДОСААФ», — сообщили в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.