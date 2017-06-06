Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал переименование футбольного клуба «Терек» в «Ахмат».



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«Для меня большая честь сообщить всем любителям футбола, что грозненский футбольный клуб отныне называется «Ахмат». Это не сиюминутное решение. Оно основано на обращениях многих тысяч болельщиков. Перед тем, как вынести свой вердикт, совет директоров провел целый ряд встреч и обсуждений. Почти шестьдесят лет клуб именовался «Тереком», до этого носил имена «Динамо» и «Нефтяник».

За 70 лет были взлеты и неудачи, трагические годы и период триумфального взлета. В 1994 году нашей команде запретили играть в чемпионате России. Фактически она перестала существовать. В самый тяжелый период в истории Чечни и чеченского народа Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, преодолевая огромные трудности, воссоздал футбольный клуб. Именно ему принадлежит заслуга не просто возрождения, а создания заново, на голом месте футбольной команды. И через три года, досрочно, клуб вышел в премьер-лигу, также стал обладателем Кубка России.

Клуб, носящий имя Великого Ахмата-Хаджи — человека-легенды, человека, спасшего наш народ и Россию от международного терроризма, человека, отдавшего свою жизнь ради спасения миллионов чужих жизней, обязан играть в сто раз лучше, чем в прошлые годы!", — написал Кадыров в инстаграме.

Напомним, что в это сезоне «Терек» занял в чемпионате России пятое место.