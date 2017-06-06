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В Борисове Mitsubishi не пропустил мотоциклиста на Suzuki: байкер в реанимации

07.06.2017 10:54 — Разное | Tut.by  
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Серьезные травмы получил мотоциклист в ДТП, которое произошло 6 июня, около 21.00, в Борисове. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: «Типичный Борисов», vk.com

По предварительной информации, 28-летний водитель Mitsubishi ехал по трассе Слобода — Новосады. На 53-м километре дороги (в черте города) он, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту на Suzuki Katana, который ехал в прямом встречном направлении, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП 24-летний байкер получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в реанимационное отделение больницы.

 
 
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