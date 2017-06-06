Каменецкое кольцо в Бресте сдадут к сентябрю

Каменецкое кольцо в Бресте подвергается самым мощным нагрузкам. Сейчас его ремонтируют, но в сентябре этого года оно снова начнет пропускать транспорт.



Фото: Юрий Макарчук

Ровно год назад, в июне 2016-го, Каменецкое кольцо стало работать в режиме «турбо». Год за годом увеличивающийся поток машин на трассе М1, который здесь пересекался с направлением на Каменец и двумя дорогами в Брест, вступал в противоречие с простотой прежнего кольца. Год оно поработало в двухполосном режиме, облегчая его прохождение, но озадачивая невнимательных водителей.

Цифры краской

Сейчас кольцо не «турбо», посередине идут работы, но подойти туда непросто: поток автомобилей внушительный. Перебежав на середину кольца, мы видим, что старое покрытие снято, прежняя гравийная подушка срыта. Самосвалы подвозят песок, бульдозеры ровняют, катки уплотняют. На вопрос, что здесь происходит, ответил старший мастер Сергей Шумило. Он обходил по кругу край оставшегося покрытия, нанося краской цифры 17, 15, 14, 12…

«Эти цифры означают, насколько выше над прежним полотном будет проходить новое в этой точке», — ответил старший мастер и показал план работ — толстенную тетрадь, заполненную чертежами и таблицами. Вот оно что.



Фото: Юрий Макарчук

Победить лужи

Стало ясно, как именно дорожники намереваются победить такую беду, как лужи на асфальте после дождя. На этом кольце они хоть и разгонялись шинами автомобилей, но все же мешали. В прежнем варианте дождевая вода должна была стекать в середину, потом отводиться в сторону дренажной системой. А печальная особенность любой трубы в том, что иногда она засоряется. Нынешнее кольцо будет иметь сток воды наружу.

Куда делся асфальт?

Строить новое кольцо начинают с островка посередине, сейчас идет его отсыпка. На вопрос, куда делся старый асфальт, старший мастер ответил, что из него сделали гранулят, он пойдет в самый низ основания дороги, затем — многослойный пирог из гравия и щебня.

Но этого водители не увидят, когда будут проноситься по кольцу. Сейчас у них главный вопрос — когда и что будет?

«Работы мы начали 23 мая. Завершим за три месяца, еще месяц на ввод», — ответил старший мастер.

Быстро и безопасно

Объект под названием «Капитальный ремонт кольцевого пересечения на автомобильной дороге М1/Е30 Брест — Минск — РФ с автомобильной дорогой Р83 Брест — Каменец — НП „Беловежская пуща“, 9,692 км» запланирован и выполняется в рамках подготовки к 1000-летию Бреста. Его заказчик — «Бреставтодор», генеральный подрядчик — «Брестоблдорстрой». В день репортажа работы вел его филиал «Высоковское ДРСУ-137».

Еще добавим, что раньше у водителей были некоторые претензии к тому, что у кольца и съездов с него разное качество дорожного покрытия. Так вот, следом за кольцом работы пойдут в направлении Каменца. А с юга, со стороны Бреста, метр за метром ремонтируется улица Радужная.

Стало быть, месяца через три-четыре мы сможем безопасно промчаться по кольцу на все пять сторон, светодиоды посредине будут весело подмигивать и показывать дорогу, а пешеходы будут идти там, где им положено — поодаль, по безопасным тротуарам.