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Россия построила первый корвет-невидимку с ракетным оружием
В конце июня на петербургском судостроительном предприятии «Северная верфь» спустят новейший корвет «Гремящий»,
«Гремящий» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», 330-мм торпедами и 100-мм артиллерийским орудием, способным вести огонь с темпом до 80 выстр/мин. ПВО корабля состоит из ЗРК «Редут» и двух шестиствольных 30-мм автоматических артустановок АК-630.
Корвет был заложен на «Северной верфи» 1 февраля 2012 года. Первоначально планировалось оснастить его немецким дизелем компании MTU, но после введения санкций корабль получил российскую силовую установку.
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"Гремящий" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", 330-мм торпедами и 100-мм артиллерийским орудием.
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