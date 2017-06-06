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На БелАЭС началась комплексная проверка

07.06.2017 10:57 — Разное | Ежедневник  
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На БелАЭС началась комплексная проверка

Началась очередная комплексная проверка сооружения Белорусской АЭС. В частности, до 16 июня будут проверены сооружения блоков №1 и №2.

Как сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре, целью проведения комплексной проверки является оценка соответствия деятельности, осуществляемой проверяемыми организациями, требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов Беларуси, в соответствии с которыми должны проводиться работы по сооружению и вводу в эксплуатацию АЭС.

Помимо комплексных проверок на площадке Белорусской АЭС, установлен режим постоянного надзора, который осуществляется инспекторами Госатомнадзора, а также иных контрольных (надзорных) органов. 

Руководит комиссией по проведению комплексной проверки начальник отдела организации надзора за ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок Госатомнадзора Максим Мазуренко, ее участниками являются представители контролирующих (надзорных) органов - Госатомнадзора, Госстандарта, а также органы государственного санитарного надзора. 

Решение о проведении комплексной проверки, сроках, руководителе, составе комиссии и подлежащих проверке вопросах принято рабочей группой по координации надзора за строительством Белорусской АЭС. 

Белорусская АЭС - проект по строительству атомной электростанции нового поколения "три плюс" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200, который реализуется в 18 км от Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м.

 
 
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Началась очередная комплексная проверка сооружения Белорусской АЭС. В частности, до 16 июня будут проверены сооружения блоков №1 и №2.

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