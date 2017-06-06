В мае золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 130,2 миллиона долларов





Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 июня 2017 года, по предварительным данным, составили 5238,9 млн долларов, увеличившись на 130,2 млн долларов или на 2,5%.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, по итогам января-мая 2017 года прирост резервов составил 311,7 млн долларов (6,3%).

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 июня 2017 года составил 5604,1 млн долларов, снизившись за май на 68,4 млн долларов (на 1,2%) после роста в апреле 2017 года на 263,4 млн долларов (на 4,9%). За январь–май резервы в национальном определении выросли на 419,1 млн долларов (на 8,1%).

Увеличению золотовалютных резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов (на 18%), до 4927,2 млн долларов на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн долларов.