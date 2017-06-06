Государство будет и дальше изымать у ипэшников товары без документов

Контролирующие органы не поддерживают предложения бизнес-союзов об исключении из Кодекса об административных правонарушениях нормы, которая предусматривает конфискацию имущества у предпринимателей в случае, если у них отсутствуют необходимые сопроводительные документы на товар.



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Как сообщает Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, к 19 июня должен быть доработан проект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Деловое сообщество предлагает исключить из Кодекса норму, которая предусматривает административную ответственность за приобретение, хранение, использование в производстве, транспортировку, реализацию товаров (без наличия требуемых сопроводительных документов). По мнению бизнес-союзов, применение этой нормы чревато конфискацией имущества, что приводит к банкротству субъектов хозяйствования.

Однако Комитет государственного контроля выступает против исключения этой нормы (части 4 статьи 12.17) из Кодекса об административных правонарушениях. В КГК считают, что «это приведет к легализации оборота, в том числе импорта товаров по бездокументальным серым схемам», отмечает Минский столичный союз предпринимателей и работодателей.

Для сокращения случаев применения конфискации по части 4 статьи 12.17 КоАП КГК предлагает «рассмотреть вопрос об увеличении максимального размера штрафа, предусмотренного данной нормой, чтобы суды могли применять более высокие штрафы, не применяя при этом конфискацию».

Министерство внутренних дел также считает, что исключать административную ответственность за оборот товаров без сопроводительных документов нецелесообразно.

«Данный вопрос должен быть урегулирован путем снижения требований к документальному оформлению хозяйственных операций, а не отменой ответственности за несоблюдение законодательства», — считают в МВД.

Министерство по налогам и сборам также выступило против исключения нормы об административной ответственности за оборот товаров без сопроводительных документов.

«Отсутствие требований по наличию документов приведет к увеличению нелегального ввоза (прежде всего с территории Российской Федерации) и вовлечению в теневой оборот различных товаров. Это негативно отразится в первую очередь на отечественных производителях товаров, крупных импортерах товаров и приведет к сокращению уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров с территории стран Евразийского экономического союза», — полагают в МНС.