Шестикратный олимпийский чемпион Лохте рассказал о желании покончить с собой

Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию американец Райан Лохте рассказал о тяжелом эмоциональном состоянии после скандала с его участием на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ESPN.



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«После Рио я был, вероятно, самым ненавистным человеком в мире. Было несколько моментов, когда я плакал, раздумывая: „Если я пойду спать и никогда не проснусь, будет хорошо“. Я был близок к тому, чтобы покончить с собой», — сказал пловец.

14 августа прошлого года Лохте заявил, что переодетые в полицейских злоумышленники остановили автомобиль, на котором он и еще трое пловцов возвращались в Олимпийскую деревню с вечеринки. По его словам, угрожавшие оружием преступники забрали у спортсменов кошельки.

Впоследствии выяснилось, что показания были ложными, а сами пловцы в тот же день устроили пьяный дебош на одной из АЗС в Рио. 20 августа Лохте извинился за то, что «преувеличил историю». После он был отстранен от соревнований на 10 месяцев, остальные участники инцидента — на четыре.

32-летний Лохте завоевал в Рио золотую медаль в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. На его счету победы в том же виде на Играх-2004 в Афинах, ОИ-2008 в Пекине и Олимпиаде 2012 года в Лондоне. В Китае он также становился чемпионом на дистанции 200 метров на спине, а в Великобритании — на 400-метровке комплексом.