Зрителям обещают полное погружение в "эпоху последней красивой войны" — с баталиями, дуэлями, боями на саблях, балами, народными кирмашами, пикниками шляхтичей и историческим дефиле в нарядах XIX века.

В финальной гранд-баталии сойдутся войска армии Наполеона и русской Императорской Армии. Бравые уланы и гусары, всего более полусотни кавалеристов, покажут мастерство конного боя. Смотрите на видео Sputnik фрагменты фестиваля минувшего года.