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Под Минском пройдет фестиваль-реконструкция "Золотая шпора-1812"

07.06.2017 11:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Зрителям обещают полное погружение в "эпоху последней красивой войны" — с баталиями, дуэлями, боями на саблях, балами, народными кирмашами, пикниками шляхтичей и историческим дефиле в нарядах XIX века.

В финальной гранд-баталии сойдутся войска армии Наполеона и русской Императорской Армии. Бравые уланы и гусары, всего более полусотни кавалеристов, покажут мастерство конного боя. Смотрите на видео Sputnik фрагменты фестиваля минувшего года.

 
 
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В воскресенье, 11 июня, в 30-ти километрах от Минска ― в деревне Междуречье Воложинского района ― пройдет третий фестиваль-реконструкция "Золотая шпора-1812".

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