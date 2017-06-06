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На конференции федерации хоккея избраны заместители Семена Шапиро

07.06.2017 11:13 — Разное | Tut.by  
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На внеочередной конференции Федерации хоккея Беларуси были избраны заместители нового председателя Семена Шапиро.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ими стали председатель правления "Немана" Анатолий Варивончик, директор хоккейной школы "Динамо" Дмитрий Басков и член совета Международной федерации хоккея Сергей Гончаров.

Решения были приняты единогласно.

Будет дополнено.

 
 
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На внеочередной конференции Федерации хоккея Беларуси были избраны заместители нового председателя Семена Шапиро.

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