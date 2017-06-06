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На конференции федерации хоккея избраны заместители Семена Шапиро
На внеочередной конференции Федерации хоккея Беларуси были избраны заместители нового председателя Семена Шапиро.
Ими стали председатель правления "Немана" Анатолий Варивончик, директор хоккейной школы "Динамо" Дмитрий Басков и член совета Международной федерации хоккея Сергей Гончаров.
Решения были приняты единогласно.
Будет дополнено.
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На внеочередной конференции Федерации хоккея Беларуси были избраны заместители нового председателя Семена Шапиро.
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