



На заседании Президиума Совета министров под председательством премьер-министра Андрея Кобякова был рассмотрен проект Указа резидента Республики Беларусь «О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2016 год».

Как отметил Андрей Кобяков, рассмотрению проекта Указа предшествовала большая коллективная работа по отбору претендентов и определению лучших среди них, сообщила пресс-служба Совмина.

«2016 год был не простой. Итоги работы экономики обсуждены на заседаниях коллегиальных органов всех уровней – в правительстве, министерствах и исполкомах. Тем, кто не справился – дана соответствующая оценка, намечены меры по возвращению страны на траекторию устойчивого сбалансированного развития», - подчеркнул он.

Руководитель правительства напомнил, что в декабре прошлого года соответствующим Указом главы государства были внесены изменения в Положение о республиканской доске Почета, согласно которым области не могут рассматриваться в качестве кандидатов на победу, если темпы роста экономики не достигают уровня предыдущего года.

«Учитывая результаты 2016 года, победителей среди областей и г.Минска в предложениях Минэкономики нет. Вместе с тем многие коллективы городов и районов страны, предприятий и организаций проявили усердие, инициативу, слаженность в работе, смогли оперативно и грамотно реагировать на внешние и внутренние факторы и показали достойные результаты финансово-хозяйственной деятельности. Благодаря такой работе, не смотря на все вызовы и проблемы, в стране в 2016 году обеспечены макроэкономическая сбалансированность и финансовая устойчивость. Такие коллективы заслуживают признания. Лучшим признанием их заслуг будет занесение на Республиканскую доску Почета», - подчеркнул Андрей Кобяков.

По его словам, Министерством экономики совместно с Белстатом, отраслевыми органами госуправления, облисполкомами и Минским горисполкомом определено 67 кандидатур для занесения их на Республиканскую доску Почета по итогам работы в 2016 году. В том числе за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития предлагается 45 кандидатур; за достижение наилучших показателей по экономии ресурсов – 22 кандидатуры. «Критерии и порядок выбора победителей определены Положением о Республиканской доске Почета. Например, оценка социально-экономического развития регионов проводилась по 17 основным показателям. Наибольшее количество баллов в региональном разрезе набрали: г. Гомель, Гродненский район, Советский район г. Минска и Дзержинский район Минской области», - резюмировал премьер-министр.

Как сообщил заместитель Министра экономики Александр Червяков, в этом году критерии для занесения на Республиканскую доску почета были ужесточены.

«Дополнительно определены критерии, связанные с коррупционной составляющей, выплатой зарплаты. Кроме того, вопросы экспорта, инвестиций, создания новых рабочих мест также остаются актуальными. Именно по этим критериям ведется оценка организаций, административно-территориальных единиц, облисполкомов», - пояснил Александр Червяков.

По итогам рассмотрения на Президиуме Совета министров проект Указа был поддержан. В ближайшее время он будет направлен главе государства с предложениями правительства по совершенствованию механизма отбора претендентов и занесения победителей на Республиканскую доску Почета.