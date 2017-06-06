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Налоговики предлагают гомельчанам сообщить о тех, кто нелегально сдает квартиры и гаражи
Инспекция министерства по налогам и сборам по Советскому району Гомеля с 12 по 22 июня проведет акцию «Сдаешь квартиру — заплати налоги». Налоговики просят сообщить о горожанах, которые нелегально сдают квартиры.
«Граждане, располагающие информацией о сдаче на территории Советского района Гомеля жилых помещений (квартир, домов), а также гаражей и других нежилых помещений без уплаты налогов и оформления договора найма, могут сообщить об этом в инспекцию», — отмечают налоговики.
Подобные акции периодически проводят и в других городах. К примеру,
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Инспекция министерства по налогам и сборам по Советскому району Гомеля с 12 по 22 июня проведет акцию "Сдаешь квартиру - заплати налоги". Налоговики просят сообщить о...
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