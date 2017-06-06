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Налоговики предлагают гомельчанам сообщить о тех, кто нелегально сдает квартиры и гаражи

07.06.2017 11:59 — Разное | Tut.by  
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Инспекция министерства по налогам и сборам по Советскому району Гомеля с 12 по 22 июня проведет акцию «Сдаешь квартиру — заплати налоги». Налоговики просят сообщить о горожанах, которые нелегально сдают квартиры.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Граждане, располагающие информацией о сдаче на территории Советского района Гомеля жилых помещений (квартир, домов), а также гаражей и других нежилых помещений без уплаты налогов и оформления договора найма, могут сообщить об этом в инспекцию», — отмечают налоговики.

Подобные акции периодически проводят и в других городах. К примеру, в 2015 и 2016 годах — в Минске. Так, в прошлом году в столице во время такой акции поступило 105 звонков по поводу 114 квартир, которые, как предполагалось, сдавались внаем нелегально,

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Инспекция министерства по налогам и сборам по Советскому району Гомеля с 12 по 22 июня проведет акцию "Сдаешь квартиру - заплати налоги". Налоговики просят сообщить о...

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