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Семен Шапиро: Решение по тренеру национальной сборной пока не принято
Председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро заявил, что решение относительно тренерского штаба национальной сборной пока не принято.
— Пока не было встреч ни с претендентами на эту должность, ни с нынешним тренерским штабом. Но в ближайшее время федерация эту работу проведет.
— В каком ключе дальше будет развиваться минское «Динамо»?
— Менять систему мы не имеем права. Конечно, это базовый клуб сборной. У меня состоялась встреча с руководством «Динамо», мы обменялись мнением по комплектованию состава, по легионерам. Идет спокойная работа, но в прессе почему-то это обсуждается очень активно.
— Есть ли конкретика по количеству легионеров и тренерскому штабу клуба?
— Пока я не готов отвечать на эти вопросы. Опять идет погоня за какой-то сенсацией. Надо встретиться, обсудить и найти оптимальный вариант. Шумиха в прессе не способствует этой работе.
— Рассуждения в прессе появляются из-за отсутствия конкретики…
— Ее нет, так как решения не приняты. Что вы хотите от меня услышать? Я не уполномочен решать такие вещи сам. Мы должны встречаться, обсуждать, спорить и потом принимать конкретные наилучшие решения. И уже после этого делать заявления.
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро заявил, что решение относительно тренерского штаба национальной сборной пока не принято.
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