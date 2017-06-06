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Футбольный фанат напал на троих террористов с голыми руками и спас посетителей бара во время теракта в Лондоне

07.06.2017 11:57 — Разное | Tut.by  
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Рой Ларнер, 47-летний фанат «Миллуолла», в ночь во время теракта в Лондоне с криком «Пошли нахер, я фанат «Миллуолла» с голыми руками набросился на вбежавших в бар троих террористов.


Фото: www.sport.sky.it

Пока террористы боролись с футбольным фанатом, другие посетители бара успели выбежать. Преступников обезвредили, а Роя Лернера уже перевели из реанимации, мужчина чувствует себя лучше.

Друзья принесли Рою журнал «Учимся бегать», а спасенные посетители бара хотят, чтобы Лернеру вручили крест Георга, высшую гражданскую награду Британии.

 
 
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Рой Ларнер, 47-летний фанат "Миллуолла", в ночь во время теракта в Лондоне с криком "Пошли нахер, я фанат "Миллуолла" с голыми руками набросился на вбежавших в бар троих...

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