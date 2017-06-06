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Семь человек погибли и множество ранены в результате нападения на парламент Ирана

07.06.2017 12:01 — Разное | Ежедневник  
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Семь человек погибли и множество ранены в результате нападения на парламент Ирана

Группа террористов Исламского государства совершили нападение на столицу Ирана и на парламент страны.

Согласно данным полиции, всего в нападении участвовали около восьми человек, вооруженные автоматами Калашникова. Они ворвались в парламент и открыли там стрельбы. Когда террористы были блокированы силами безопасности и полицией, один из них подорвал себя. Часть террористов захватила четверых заложников и забаррикадировалась в одном из кабинетов. Остальные сумели выбраться из здания парламента на улицу, где возле мавзолея имама Хомейни еще один смертник подорвал себя. Остальные открыли огонь по посетителям мечети.

Пока официально известно о семи погибших. О количестве арненых ничего еще не сообщается, но их не мало.

 
 
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Группа террористов Исламского государства совершили нападение на столицу Ирана и на парламент страны.

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