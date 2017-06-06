Французский дайвер Эмерик Бенхаласса обнаружил у берегов Бали (Индонезия) рыбу, которая в прямом смысле гуляла по дну океана. Ученые пока не смогли точно определить точное название этого вида.

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Дайвер решил, что на двух ногах «гуляла» рыба семейства скорпеновых — одна из самых ядовитых на Земле. Ученые согласились, что странное создание относится к подсемейству бородавчатковых, но точное название вида назвать затруднились.

«У рыб ядовитые железы у основания и спинных плавников, и когда их шипы вонзаются в человеческую кожу, яд впрыскивается в рану», — говорит Джефф Уильямс из Национального музея естественной истории при Смитсоновском институте (США).

На самом деле у скорпеновых нет ног, пишет gismeteo ru. Дело в том, что части грудных плавников рыбы разделились в ходе эволюции. Как рассказывает Хироюки Мотомура, биолог Музея университета Кагосимы (Япония), скорпеновые и их родственники используют грудные плавники, чтобы изучать ил на предмет наличия в нем червяков и ракообразных.

Уильямс считает, что конкретно та особь, которую заметил дайвер, относится к виду Minous trachycephalus — полосатым миноусам. Ихтиолог В. Лео Смит из Института биоразнообразия при Канзасском университете (США) считает, что рыба принадлежит к виду Minous pictus, так хвост у нее бледный, а не покрыт темными и светлыми полосками, как у Minous trachycephalus. А Стюарт Посс из Калифорнийской академии наук не исключает, что это могла быть Minous quincarinatus или белохвостый миноус. А вот Мотомура уверен, что дайверу удалось увидеть рыбу нового, неизвестного ранее науке вида.

Скорпеновые проводят большую часть жизни, будучи погруженными в ил, и потому их редко видят дайверы. Из-за редкости рыб любое видео с ними представляет большую ценность. А «прогулка» скорпеновых и вовсе была заснята впервые.