В Ливии построили броневик-монстр, скрестив танк и БТР

Портал Defence.ru опубликовал фотографии необычной бронемашины, созданной путем приваривания корпуса старого БТР-60ПБ на танк Т-55. Такая конструктивная находка помогла существенно усилить защиту бронетранспортера от подрыва на мине, но создает сложности с покиданием боевой машины.



Фото: Oded121351 / twitter.com

К тому же такая конструкция, высотой почти в четыре метра, является хорошей мишенью для вражеских гранатометчиков. К слову, бронезащита БТР-60 довольно слабая – всего 7−9 мм бронестали в зависимости от проекции. Снимки, по сведениям портала, сделаны в Ливии.



Фото: Oded121351 / twitter.com

Т-55 защищен лучше, но все равно недостаточно: лоб корпуса прикрыт 100-мм бронеплитой, установленной под наклоном в 60 градусов, нижний бронелист имеет ту же толщину, но стоит под углом в 55 градусов. Бортовая броня имеет толщину 60 мм и наклон 60 градусов — верхний бронелист и 80 мм/0 градусов — нижний бронелист.

Но самое главное достоинство этой машины — надежность и простота, благодаря которым танк до сих пор используется по всему миру.