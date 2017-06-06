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Выставка Белагро: от тракторов до колбасных хаток

07.06.2017 12:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Международная специализированная выставка "Белагро-2017" и Белорусская агропромышленная неделя открылись под Минском.

На новой выставочной площадке в логистическом центре в Щомыслице свою продукцию представили более 500 компаний из 25 стран мира.

Посетители выставки уже в первый день смогли увидеть лучшие образцы белорусской уборочной техники, погладить племенных животных, посмотреть на живую рыбу в огромных открытых аквариумах.

Многие предприятия представили затейливые экспозиции продовольственных товаров и устроили дегустации своей продукции.

Смотрите в фотоленте Sputnik, чем удивляли гостей выставки в этот раз.

Читайте на Sputnik:

Белагро-2017: новая площадка, 500 компаний и 25 стран-участниц

Открытие Белагро: белорусам пожелали урожая на полях и в семьях

 

 
 
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На международной сельскохозяйственной выставке можно увидеть все, чем богат белорусский АПК: продовольствие, технику и племенных животных.

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