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Выставка Белагро: от тракторов до колбасных хаток
07.06.2017 12:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Международная специализированная выставка "Белагро-2017" и Белорусская агропромышленная неделя открылись под Минском.
На новой выставочной площадке в логистическом центре в Щомыслице свою продукцию представили более 500 компаний из 25 стран мира.
Посетители выставки уже в первый день смогли увидеть лучшие образцы белорусской уборочной техники, погладить племенных животных, посмотреть на живую рыбу в огромных открытых аквариумах.
Многие предприятия представили затейливые экспозиции продовольственных товаров и устроили дегустации своей продукции.
Смотрите в фотоленте Sputnik, чем удивляли гостей выставки в этот раз.
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На международной сельскохозяйственной выставке можно увидеть все, чем богат белорусский АПК: продовольствие, технику и племенных животных.
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