Выставка Белагро: от тракторов до колбасных хаток

Международная специализированная выставка "Белагро-2017" и Белорусская агропромышленная неделя открылись под Минском.

На новой выставочной площадке в логистическом центре в Щомыслице свою продукцию представили более 500 компаний из 25 стран мира.

Посетители выставки уже в первый день смогли увидеть лучшие образцы белорусской уборочной техники, погладить племенных животных, посмотреть на живую рыбу в огромных открытых аквариумах.

Многие предприятия представили затейливые экспозиции продовольственных товаров и устроили дегустации своей продукции.

Смотрите в фотоленте Sputnik, чем удивляли гостей выставки в этот раз.

Читайте на Sputnik:

Белагро-2017: новая площадка, 500 компаний и 25 стран-участниц

Открытие Белагро: белорусам пожелали урожая на полях и в семьях