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Джордж Клуни впервые стал отцом в 56 лет

07.06.2017 12:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. Голливудский киноактер Джордж Клуни стал во вторник отцом — его супруга Амаль родила здоровых близнецов, сообщили в среду мировые агентства.

Джордж Клуни впервые стал отцом в 56 лет
© AFP/ Valery HACHE
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Клуни — один из самых известных актеров сегодня: на его счету десятки ролей в блокбастерах и статус одного из самых желанных мужчин планеты. Впервые женился он несколько лет назад — на британском юристе ливанского происхождения Амаль, в девичестве Алламудин.

В начале июня звездная чета стала родителями — близнецы Элла и Александер стали первыми детьми 56-летнего Клуни.

Амаль Клуни — известный в мире адвокат. Она представляла интересы создателя "Викиликс" Джулиана Ассанжа, а также добивалась признания факта геноцида армян.

Джордж Клуни впервые стал отцом в 56 лет
© AP/ Lauren Hurley/PA
Амаль Клуни в Лондоне 29 марта 2017 года перед выступлением с докладом о военных преступлениях в Сирии и Ираке

Среди известных работ с Джорджем Клуни — "Одиннадцать друзей Оушена", "Бэтмен и Робин", "От заката до рассвета" и десятки других фильмов.

 
Теги: Минск
 
 
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У актера и его супруги Амаль Клуни родилась двойня - близнецов назвали Элла и Александер.

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