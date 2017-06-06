Джордж Клуни впервые стал отцом в 56 лет

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Голливудский киноактер Джордж Клуни стал во вторник отцом — его супруга Амаль родила здоровых близнецов, сообщили в среду мировые агентства.



© AFP/ Valery HACHE Джордж Клуни спародировал Бейонсе: он с женой тоже ждет двойню

Клуни — один из самых известных актеров сегодня: на его счету десятки ролей в блокбастерах и статус одного из самых желанных мужчин планеты. Впервые женился он несколько лет назад — на британском юристе ливанского происхождения Амаль, в девичестве Алламудин.

В начале июня звездная чета стала родителями — близнецы Элла и Александер стали первыми детьми 56-летнего Клуни.

Амаль Клуни — известный в мире адвокат. Она представляла интересы создателя "Викиликс" Джулиана Ассанжа, а также добивалась признания факта геноцида армян.



© AP/ Lauren Hurley/PA Амаль Клуни в Лондоне 29 марта 2017 года перед выступлением с докладом о военных преступлениях в Сирии и Ираке

Среди известных работ с Джорджем Клуни — "Одиннадцать друзей Оушена", "Бэтмен и Робин", "От заката до рассвета" и десятки других фильмов.