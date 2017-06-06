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Джордж Клуни впервые стал отцом в 56 лет
07.06.2017 12:50 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн — Sputnik. Голливудский киноактер Джордж Клуни стал во вторник отцом — его супруга Амаль родила здоровых близнецов, сообщили в среду мировые агентства.
© AFP/ Valery HACHE
Клуни — один из самых известных актеров сегодня: на его счету десятки ролей в блокбастерах и статус одного из самых желанных мужчин планеты. Впервые женился он несколько лет назад — на британском юристе ливанского происхождения Амаль, в девичестве Алламудин.
В начале июня звездная чета стала родителями — близнецы Элла и Александер стали первыми детьми 56-летнего Клуни.
Амаль Клуни — известный в мире адвокат. Она представляла интересы создателя "Викиликс" Джулиана Ассанжа, а также добивалась признания факта геноцида армян.
© AP/ Lauren Hurley/PA
Амаль Клуни в Лондоне 29 марта 2017 года перед выступлением с докладом о военных преступлениях в Сирии и Ираке
Среди известных работ с Джорджем Клуни — "Одиннадцать друзей Оушена", "Бэтмен и Робин", "От заката до рассвета" и десятки других фильмов.
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У актера и его супруги Амаль Клуни родилась двойня - близнецов назвали Элла и Александер.
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