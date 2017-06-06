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Кобяков встретился с миссией МВФ

07.06.2017 13:02 — Разное | Ежедневник  
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Кобяков встретился с миссией МВФ

Премьер-министр Андрей Кобяков 7 июня встретился с представителями миссии Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии Питером Долманом.

Во время встречи обсуждена экономическая ситуация в стране, а также актуальные вопросы взаимодействия. В частности, подготовка к ежегодным консультациям по статье IV, которые состоятся осенью 2017 года.

Миссия Международного валютного фонда будет работать до 12 июня, сообщила пресс-служба Совмина.

Напомним, что Беларусь рассчитывает получить от МВФ очередной кредит в размере 3,5 млрд долларов, но для этого необходимо выполнить ряд рекомендаций международного финансового института.

 
 
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Премьер-министр Андрей Кобяков 7 июня встретился с представителями миссии Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии Питером Долманом.

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