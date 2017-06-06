МДК продает готовые блок-комнаты. Ценник на 20-метровые - около 3,5 тысячи рублей

На днях на сайте Минского домостроительного комбината появилось объявление о продаже объемных блок-комнат площадью 20 метров квадратных. То есть это «коробки», из которых комбинат собирает панельные многоэтажки. На продажу выставили брак — в «коробках» обнаружили трещины и использовать их в строительстве многоэтажного дома нельзя, поэтому их решили продать.



Так выглядят блок-комнаты. Фото: krasnodar.barahla.net, носит иллюстративный характер

Отдавали блок-комнаты за 527 и 602 рубля. Параметры первой были 5840×3470×2770 мм, второй — 5840×3470×2770 мм. Покупатели нашлись почти сразу.

— Блоки купили быстро. Покупатели брали для дачи. Одна комната была больше похожа на гостиную со входом и окном, вторая — комната для санузла. Ту, что побольше, вроде планируют переделать под гараж, — рассказали на Минском домостроительном комбинате.

Кстати, у комбината можно купить и небракованные блок-комнаты. Ценник у блоков с параметрами, как у проданных бракованных, будет около 3,5−4 тысяч рублей. Специалисты предупреждают, что просто на голую землю такую «коробку» не поставишь — лучше на фундамент или опоры. Подобрать необходимую блок-комнату на комбинате помогут технологи. Доставка обойдется в 20-25 рублей за километр вместе с краном. Сделать монтаж тоже помогут, но за отдельную плату.

— Стоимость монтажа сможем назвать, когда будет понятно, что именно хотите сделать с этими блоками, — говорят на комбинате.