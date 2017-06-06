Канадский форвард Мэтт Эллисон подписал двухлетний контракт с магнитогорским «Металлургом».



Фото: Дарья Бурякина

Как сообщает « Р-Спорт », об этом объявил генеральный директор клуба Геннадий Величкин.

Напомним, что Мэтт Эллисон выступал за минское «Динамо» с 2014 года. В прошлом сезоне он набрал 51 (18+33) очко, во второй раз подряд став лучшим бомбардиром клуба.

Всего за три сезона он отыграл за «Динамо» 176 матчей, отметившись 166 (69+97) баллами по системе «гол+пас».

Лишь Джефф Платт набрал в КХЛ больше очков (177) за «Динамо». При этом Эллисон провел на 95 игр меньше.

Как сообщает официальный сайт «Динамо», 33-летний канадец обратился с просьбой о досрочном расторжении контракта сразу по окончании сезона. В результате переговоров был найден вариант, устраивающий клуб.