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Литва ответила на претензии белорусского МИД

07.06.2017 13:45 — Разное | БДГ  
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Литовская сторона заявила о том, что очень ценит Беларусь и сотрудничество с ней, но не может игнорировать тот факт, что наша страна сильно интегрирована в военные учения РФ.

Как отметил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, соседство с Беларусью для Литвы является важным во всех смыслах, но не реагировать на некоторые события в стране не могут.

Об этом сообщает delfi.lt со ссылкой на BNS. Сегодня Линкявичюс прокомментировал вызов посла Литвы Андрюса Пулокаса в белорусский МИД для объяснений по поводу высказываний президента Литвы Дали Грибаускайте. Об этом БДГ сообщала накануне.

«Насколько мне известно, президент выказала свой взгляд по поводу организуемых Россией в последнее время учений, в которые Беларусь очень интегрирована, ее территория используется для дислокации больших мощностей», — заявил 7 июня Линкявичюс. Министр также напомнил, что в Минске по-прежнему не желают обсуждать строящуюся атомную станцию.

Отметим, что в Европе крайне негативно относятся к строительству белорусской атомной станции. Белорусские власти уверены, что в ЕС опасаются энергетической независимости Беларуси, тогда как европейская сторона беспокоится о безопасности будущего атомного реактора, находящегося в непосрдественной близовсти от европейской границы. В феврале  этого года во время встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом Ангела Меркель также высказалась по поводу белорусской атомной станции. Позднее литовская сторона приняла решение установить на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на АЭС, а еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не могут стать ближе.

 
Теги: Минск
 
 
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