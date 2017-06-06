Литва ответила на претензии белорусского МИД

Литовская сторона заявила о том, что очень ценит Беларусь и сотрудничество с ней, но не может игнорировать тот факт, что наша страна сильно интегрирована в военные учения РФ.

Как отметил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, соседство с Беларусью для Литвы является важным во всех смыслах, но не реагировать на некоторые события в стране не могут.

Об этом сообщает delfi.lt со ссылкой на BNS. Сегодня Линкявичюс прокомментировал вызов посла Литвы Андрюса Пулокаса в белорусский МИД для объяснений по поводу высказываний президента Литвы Дали Грибаускайте. Об этом БДГ сообщала накануне.

«Насколько мне известно, президент выказала свой взгляд по поводу организуемых Россией в последнее время учений, в которые Беларусь очень интегрирована, ее территория используется для дислокации больших мощностей», — заявил 7 июня Линкявичюс. Министр также напомнил, что в Минске по-прежнему не желают обсуждать строящуюся атомную станцию.