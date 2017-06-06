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Литва ответила на претензии белорусского МИД
Литовская сторона заявила о том, что очень ценит Беларусь и сотрудничество с ней, но не может игнорировать тот факт, что наша страна сильно интегрирована в военные учения РФ.
Как отметил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, соседство с Беларусью для Литвы является важным во всех смыслах, но не реагировать на некоторые события в стране не могут.
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«Насколько мне известно, президент выказала свой взгляд по поводу организуемых Россией в последнее время учений, в которые Беларусь очень интегрирована, ее территория используется для дислокации больших мощностей», — заявил 7 июня Линкявичюс. Министр также напомнил, что в Минске по-прежнему не желают обсуждать строящуюся атомную станцию.
Отметим, что в Европе крайне негативно относятся к строительству белорусской атомной станции. Белорусские власти уверены, что в ЕС опасаются энергетической независимости Беларуси, тогда как европейская сторона беспокоится о безопасности будущего атомного реактора, находящегося в непосрдественной близовсти от европейской границы. В феврале этого года во время встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом Ангела Меркель также
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Литовская сторона заявила о том, что очень ценит Беларусь и сотрудничество с ней, но не может игнорировать тот факт, что наша страна сильно интегрирована в военные...
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