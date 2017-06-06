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Сотрудника ГАИ привлекли к дисциплинарной ответственности за странный жест на перекрестке

07.06.2017 13:46 — Разное | Tut.by  
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В Бресте инспектора ГАИ привлекли к дисциплинарной ответственности за странные жесты на перекрестке.

19 мая на имя начальника ГАИ УВД Брестского облисполкома Сергея Талатая от редактора новостного портала «Реальный Брест» Дениса Марука поступила жалоба, в которой он просил дать оценку и провести проверку в отношении жестов регулировщика, показывающего на перекрестке улицы Московской и Партизанского проспекта в Бресте не совсем внятные жесты.


Фото: «Реальный Брест»

— Проанализировав ПДД, я решил, что данные жесты лишь напоминают те, которые требуется показывать четко на вытянутой руке в обоих случаях. С расстояния водителям и пешеходам может показаться, что «желтый» в конфигурации со средним пальцем на жезле, вытянутым вверх, с согнутой в локте руке, а не вытянутой над головой согласно ПДД, может носить оскорбительный характер. Второй жест также выполнен неудовлетворительно: правая рука, указывающая направление движения, не вытянута, как того требуют ПДД, а до локтя от плеча прижата к телу. С расстояния, а также при плохой видимости такие жесты могут ввести водителей в заблуждение, что может способствовать возникновению аварийно опасной ситуации на дорогах Бреста, — сообщил Денис Марук.


Фото: «Реальный Брест»

В ГАИ УВД Брестского облисполкома рассмотрели жалобу. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей инспектора ДПС привлекли к дисциплинарной ответственности.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестчанин попросил руководство ГАИ дать оценку жестам регулировщика, который на перекрестке улицы Московской и Партизанского проспекта в Бресте показывал не...

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