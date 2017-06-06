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Беларусь уже датирует и производителей алкоголя

07.06.2017 13:59 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь уже датирует и производителей алкоголя

Семи белорусским компаниям, которые реализуют инвестиционные проекты, в 2017 году возместят из бюджета часть процентов за пользование банковскими кредитами. МСреди последних и "Минск-Кристалл".

Согласно постановлению Совета министров №428, проценты возместят ОАО "Здравушка-милк" (в части Березинского филиала), ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" (в части филиала "Мстиславский"), ОАО "Ольса", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов", ОАО "Гомсельмаш".

Возмещение будет идти за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, направляемых на развитие высокоэффективных производств. Средства, выделяемые юрлицам в соответствии с постановлением, используются ими в 2017-2018 годах для реализации инвестпроектов, сообщила пресс-служба Совмина.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам, по предложениям которых принимается решение о предоставлении юрлицам господдержки в соответствии с постановлением, поручено обеспечить контроль за реализацией ими инвестиционных проектов, и представление в Министерство экономики до 25 февраля 2018 года информации о ходе их реализации.

Министерству экономики совместно с Министерством финансов до 5 марта 2018 года необходимо  представить в Совет министров аналитическую информацию о ходе реализации настоящего постановления.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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