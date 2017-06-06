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"Я начинающий молодой художник": Шнуров после смерти планирует попасть в Эрмитаж

07.06.2017 14:04 — Разное | Tut.by  
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров открыл в Московском музее современного искусства выставку «Ретроспектива брендреализма». На церемонии музыкант заявил, что его работы попадут в Эрмитаж.


«Пока я начинающий молодой художник. Но вы не волнуйтесь, рано или поздно я умру и попаду в Эрмитаж», — подчеркнул 44-летний Шнуров, сообщает Lenta.ru.

Исполнитель отметил, что первая выставка его работ в жанре брендреализма прошла в 2006 году и все произведения были раскуплены. «Никогда не делаю то, что не может стать коммерческим. Отразить свою бессмертную душу можно и в Instagram», — добавил он.

Куратор выставки Дмитрий Озерков рассказал, что все предметы экспозиции придуманы Шнуровым, но созданы группой анонимных художников. «Сергей обладает художественной волей, он несет творческий заряд, а другие воплощают», — объяснил он.

По словам Шнурова, для создания своих картин и скульптур он использует новейшие материалы, например суперпластик.

Лидер «Ленинграда» провозгласил брендреализм направлением в искусстве в 2006 году. Согласно его постулатам, современный человек «окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно».

Напомним, что в этом году группа «Ленинград» отмечает свое 20-летие и в честь юбилея даст второй концерт за год в Минске 1 декабря.

Когда: 1 декабря 20.00.

Где: «Минск-Арена».

Сколько: сектора — 35-95 рублей, танцпол — 65, фан-зона — 80 рублей. Для лиц старше 18 лет.

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров открыл в Московском музее современного искусства выставку "Ретроспектива брендреализма".

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