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"Я начинающий молодой художник": Шнуров после смерти планирует попасть в Эрмитаж
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров открыл в Московском музее современного искусства выставку «Ретроспектива брендреализма». На церемонии музыкант заявил, что его работы попадут в Эрмитаж.
«Пока я начинающий молодой художник. Но вы не волнуйтесь, рано или поздно я умру и попаду в Эрмитаж», — подчеркнул 44-летний Шнуров, сообщает
Исполнитель отметил, что первая выставка его работ в жанре брендреализма прошла в 2006 году и все произведения были раскуплены. «Никогда не делаю то, что не может стать коммерческим. Отразить свою бессмертную душу можно и в Instagram», — добавил он.
Куратор выставки Дмитрий Озерков рассказал, что все предметы экспозиции придуманы Шнуровым, но созданы группой анонимных художников. «Сергей обладает художественной волей, он несет творческий заряд, а другие воплощают», — объяснил он.
По словам Шнурова, для создания своих картин и скульптур он использует новейшие материалы, например суперпластик.
Лидер «Ленинграда» провозгласил брендреализм направлением в искусстве в 2006 году. Согласно его постулатам, современный человек «окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно».
Напомним, что в этом году группа «Ленинград» отмечает свое 20-летие и в честь юбилея даст
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров открыл в Московском музее современного искусства выставку "Ретроспектива брендреализма".
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