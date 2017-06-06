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Нейросеть пытается превратить наброски в портреты, но получаются монстры
Разработчики сервиса pix2pix, превращающего наброски в фотографии,
В качестве примера создатели сервиса приводят вот такой портрет. Красиво, не правда ли?
Однако наброски обычных пользователей она превращает в настоящих монстров. Вот что получилось у редакции «Медузы»:
А вот и наши, не менее страшные, попытки:
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Разработчики сервиса pix2pix, превращающего наброски в фотографии, научили нейросеть создавать изображения людей.
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