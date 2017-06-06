Нейросеть пытается превратить наброски в портреты, но получаются монстры

Разработчики сервиса pix2pix, превращающего наброски в фотографии, научили нейросеть создавать изображения людей. Однако работа нейросети оказалась далека от идеала, если вы, конечно, обычный человек, а не профессиональный художник. На это обратила внимание «Медуза».

В качестве примера создатели сервиса приводят вот такой портрет. Красиво, не правда ли?





Однако наброски обычных пользователей она превращает в настоящих монстров. Вот что получилось у редакции «Медузы»:

















А вот и наши, не менее страшные, попытки:











