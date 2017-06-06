Недавно житель дома на улице Игнатовской, 3 Андрей Л. прислал в редакцию фото, на котором видно, как его же сосед «высаживает» на детскую площадку камни. Минчанина возмутило то, что он ставит на детской площадке свою машину, а теперь он решил и огородить автомобиль от детей. Однако история получила неожиданное продолжение.



Автомобилист, который «высаживал» камни на детской площадке обустраивал двор, а не парковку

На днях в редакцию написал житель дома № 3 по улице Игнатовского Андрей. Мужчину крайне возмутил тот факт, что его сосед «высадил» на детской площадке камни, чтобы, как утверждал житель, сделать себе парковку на месте детской площадки. Минчанин дважды вызывал милицию на автомобилиста — и наряд приезжал на место. Когда активных действий со стороны милиции не последовало, минчанин написал в 115.бел, чтобы решить спорную ситуацию: камни в итоге убрали.

Однако ситуация получила неожиданное развитие — в редакцию дозвонились соседи автомобилиста, что «высаживал» камни. Люди встали на защиту автомобилиста!

— У нас двор — страшный! Детям негде особо играть. Кроме того, часть дома — социальная. Не хочу вешать ярлыки, но свои вопросы есть — есть люди, которые могут и намусорить в подъезде или на территории. А этот сосед, что камни «высаживал», — его многие знают во дворе, он воспитывает с женой двоих детей, один из них — ребенок с инвалидностью. Он ребенком занимается, его очень многие знают и уважают. Кроме того, у него автомобиль стоит на месте, специально обозначенном знаком «Парковка для инвалидов». Все с пониманием к этому относятся и не ставят машину там. Если все же парковку его кто-то занимает, то он находит место за домом, а не пытается скандалить и отстаивать свои права. А теперь к главному: сосед хотел всего лишь сделать двор более благоустроенным и красивым, чтобы нашим детям было где играть, — говорит Сергей.

Нам удалось найти и того самого автомобилиста, который «высаживал» камни на детской площадке. Его тоже зовут Андрей, в этом доме он живет очень давно.

— С жильцами нашего дома и дома № 5 мы организовали собрание 4 июня, чтобы решить, как благоустраивать наш двор. Примечательно, что основного «жалобщика» на собрании не было. Мы обсуждали, как своими силами благоустроить территорию, где мы живем: посадить траву, деревья, сделать красивую альпийскую горку вместо погибшего газона. Камни действительно мы убрали — потому что посчитали, что это не совсем безопасно для детей. К тому же не только я работал на этой площадке, а еще и другие люди — соседи. Но почему в кадр попал только я — не знаю, — говорит Андрей.

Что же касается причин, из-за которых на автомобилиста посыпались жалобы и даже приезжал наряд милиции, а затем и ЖЭС, Андрей не знает.

— С жалобщиком я не знаком лично — мы друг друга знаем только визуально, он записывал мои данные, вызывал на меня милицию. Милиционеры приехали — насколько я знаю, у этого человека нет ко мне никаких личных счетов. Но зачем он рассказал про меня неправду — не могу сказать. Мне с этим человеком не хотелось бы встречаться, — говорит мужчина.