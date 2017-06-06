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"Арсенал" готов предложить 150 млн евро за 18-летнего футболиста

07.06.2017 14:37 — Разное | Tut.by  
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«Арсенал» готов предложить за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе 150 миллионов евро. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

«Монако» ранее отказался продавать Мбаппе лондонцам за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложит за Мбаппе 130 миллионов евро, «Арсенал» – 126 миллионов. Предложение «Реала» составляло 135 миллионов.

В прошедшем сезоне 18-летний нападающий провел 29 матчей за «Монако» в чемпионате Франции, в которых забил 15 голов.

 
 
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"Арсенал" готов предложить за нападающего "Монако" Килиана Мбаппе 150 миллионов евро. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

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