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Футболисты сборной Англии готовились к игре против Шотландии в лагере морпехов

07.06.2017 14:30 — Разное | Tut.by  
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Футболисты сборной Англии провели один день в тренировочном лагере Королевской морской пехоты Великобритании. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации страны.

Игрокам выдали военную форму, после чего спортсмены вместе с инструкторами центра тренировались по программе, предназначенной для морпехов-новобранцев. Заключительным испытанием стала ночевка в лесу в спальных мешках.

«Это отличный опыт. Футболисты с энтузиазмом восприняли новый для себя вызов, ребята работали с отличным настроением. Королевская морская пехота и сборная Англии по футболу имеют много общего, обмен опытом был полезен для всех нас», —заявил комендант учебного центра полковник Майк Таннер.

Английская национальная команда продолжает подготовку к матчу квалификации чемпионата мира 2018 года в России. 10 июня подопечные Гарета Саутгейта сыграют в Глазго с Шотландией.

 
 
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Футболисты сборной Англии провели один день в тренировочном лагере Королевской морской пехоты Великобритании. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации...

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