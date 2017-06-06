|
Футболисты сборной Англии готовились к игре против Шотландии в лагере морпехов
Футболисты сборной Англии провели один день в тренировочном лагере Королевской морской пехоты Великобритании. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации страны.
Игрокам выдали военную форму, после чего спортсмены вместе с инструкторами центра тренировались по программе, предназначенной для морпехов-новобранцев. Заключительным испытанием стала ночевка в лесу в спальных мешках.
«Это отличный опыт. Футболисты с энтузиазмом восприняли новый для себя вызов, ребята работали с отличным настроением. Королевская морская пехота и сборная Англии по футболу имеют много общего, обмен опытом был полезен для всех нас», —заявил комендант учебного центра полковник Майк Таннер.
Английская национальная команда продолжает подготовку к матчу квалификации чемпионата мира 2018 года в России. 10 июня подопечные Гарета Саутгейта сыграют в Глазго с Шотландией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты сборной Англии провели один день в тренировочном лагере Королевской морской пехоты Великобритании. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии