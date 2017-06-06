Ассоциация международных экспедиторов и логистики «БАМЭ» обсудила проблемы отрасли





В Минске прошло собрание членов Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ». В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы в сфере транспорта и логистики, а также получили дипломы за выдающиеся результаты.

Компания АсстрА Вайсруссланд ИООО получила диплом за «Лучший результат 2016 года в мультимодальном транспорте». О том, какие вопросы обсуждались на собрании, и что это результат значит для AsstrA, мы поговорили с Олегом Быковым и Николаем Епиховым.

Олег Быков, директор ИООО "АсстрА Вайсруссланд"

- Олег, расскажите, чем занимается ассоциация БАМЭ?

- Ассоциация Международных Экспедиторов и Логистики «БАМЭ» объединяет более 100 крупнейших белорусских экспедиций и логистических предприятий. Главная цель объединения – координация действий игроков рынка, защита интересов экспедиторских и логистических компаний в государственных организациях и на международном рынке услуг. Ассоциация принимает активное участие при разработке законов, которые регулируют транспортно-экспедиционную деятельность. В случае спорного толкования законов, Ассоциация напрямую обращается за разъяснениями в Министерство транспорта Беларуси. То есть БАМЭ - это своего рода профсоюз, участие в котором позволяет нам не только оперативно отслеживать ситуацию на рынке, но и оказывать на нее непосредственное влияние.

- Что обсуждалось на собрании, что сегодня больше всего волнует перевозчиков и логистов?

- На собрании были рассмотрены итоги работы Ассоциации за 2016 год и определены основные направления развития на ближайшее время.

Так в 2016 году было зафиксировано увеличение объема транспортно-экспедиционных услуг в Беларуси на 21%, при этом объем логистических услуг снизился почти на треть. Автомобильные перевозки по-прежнему остаются лидером среди услуг, оказываемых белорусскими компаниями.

В 2016 году Ассоциация активно наращивала сотрудничество с литовской LINEKA (Национальная ассоциация экспедиторов и логистов Литвы) и турецкой DEIK (Совет Внешних Экономических Связей Турции). Конечно, в рамках программы «Один пояс - один путь» Ассоциация уделила особое внимание развитию белорусско-китайских отношений, было несколько встреч с представителями китайской «China Merchants Group» и «Великого Камня». Целью этих встреч была презентация возможностей белорусских транспортно-логистических компаний и поиск возможных точек взаимодействия.

- Кроме данной встречи, какие еще мероприятия предстоят в 2017 году?

- Запланированы скорее конкретные шаги по улучшению условий работы на транспортно-логистическом рынке. Все участники ассоциации – это практики, которые как никто знают о проблемах, возникающих из-за несовершенства некоторых постановлений. Мы первыми эти проблемы обнаруживаем. Поэтому внесение предложений по усовершенствованию ряда законов – наша прямая обязанность.

Николай Епихов, заместитель директора ИООО "Асстра Вайсруссланд"

- Николай, AsstrA была отмечена за лучшие показатели транспортно-экспедиционной деятельности в номинации БАМЭ «Мультимодальный транспорт». Почему именно эта сфера? В 2016 году вы делали упор внутри компании на развитие мультимодальных перевозок или это скорее внешние факторы?

- Я бы сказал, что это совокупность факторов. Компания AsstrA в течение многих лет предлагает клиентам перевозки несколькими видами транспорта, но это предложение интересно не для всех направлений и не для всех клиентов. 2016 год для Беларуси стал плодотворным с точки зрения развития торгово-экономического взаимодействия с рядом азиатских стран. А когда речь идет об Азии, то это в большинстве случаев мультимодальные перевозки. И так совпало, что в 2016 году холдинг AsstrA тоже расширил присутствие в Азии: были открыты офисы в Турции, появились надежные и проверенные партнеры в Иране, что позволило нам наладить постоянный грузооборот в этих направлениях.