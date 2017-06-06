Белорусы создали виртуальный тренажер по управлению трактором

Онлайн-сервис для точного земледелия OneSoil создал VR-симуляцию для обучения пользованию трактором МТЗ. Об этом dev.by рассказал соавтор проекта Вячеслав Мазай.

Разработка VR-модели была инициативой стартапа и велась совместно с техническим отделом Минского тракторного завода. Работники конструкторского бюро МТЗ предоставили OneSoil необходимые чертежи, провели экскурсию по производству и курировали процесс создания VR-симуляции. Создание программы заняло 3 месяца, в течение которых программист Антон Цумарев и 3D-художник Никита Олейник занимались проектом в свободное от основной работы время.

Основная задача симуляции — показать возможности VR в работе с сельскохозяйственной техникой. Представленная на Белагро программа позволяет управлять трактором, изучать содержимое кабины и внешний вид машины. В качестве модели использовали самый новый и мощный трактор МТЗ 3522.





Пока VR-симуляция работает только с гарнитурой HTC Vive, но уже в ближайшем будущем OneSoil планирует расширить перечень поддерживаемых устройств на Hololens от Microsoft и Gear VR от Samsung.