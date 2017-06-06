Кому угрожает Беларусь: почему Вильнюс опасается соседства с Минском

Дипломатическим конфликтом между Минском и Вильнюсом закончились высказывания президента Дали Грибаускайте об опасности соседства с Беларусью. Эксперты, однако, считают, что его развития ожидать не стоит: слишком многое связывает две страны.

Что было

В одном из интервью Даля Грибаускайте отметила, что сегодня Польша вместе со странами Балтии является восточным крылом НАТО, которому мешает воинственно настроенная Россия и союзная ей Беларусь.

«Само соседство с Россией и Беларусью – угроза ему (НАТО-ред.). Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада. Необходимо максимально насытить «восточное крыло» системами ПВО и другим оружием. Это охладит пыл агрессоров и протрезвит их», - подчеркнула президент Литвы.

Посла на ковер

МИД Беларуси отреагировал на эти заявления довольно оперативно и вызвал к себе посла Литвы. В ведомстве потребовали объяснений.

В частности, там посчитали оскорблением слова президента Литвы об «агрессивных играх», так как наша страна ведет, «миролюбивую политику, вносящую реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона».

«Такие заявления делаются не для укрепления безопасности в регионе, а чтобы повысить свою узнаваемость среди партнеров по НАТО и популярность у избирателей», - заявили в белорусском МИД.

Там напомнили, что между странами уже более 20 лет действует договор о добрососедстве. Внимание посла Литвы было особо обращено на то, что ключевое слово в этом договоре – добрососедство, «ведь соседей, как известно не выбирают – их дает Бог».

Ценят, но вопросы остаются

Литва ценит экономическое партнерство с Республикой Беларусь, однако не может игнорировать проблемы страны, заявил сегодня литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

«Мы всегда помним о том, что это наш сосед, что мы с этим соседом и торгуем, и сотрудничаем, и партнерство в этом смысле очень важное. Однако есть аспекты, которые заслуживают комментариев. Мы не может не обращать внимания на это», - сказал Линкявичюс.

По его словам, президент Литвы «выказала свой взгляд по поводу организуемых Россией в последнее время учений, в которые Беларусь очень интегрирована, ее территория используется для дислокации больших мощностей». И обратил внимание на «нежелание Минска обсуждать» строящуюся в Островце АЭС.

Учения преткновения

Белорусско-российские учения «Запад-2017» пройдут на территории Беларуси и России в сентябре. Темой учений названа подготовка и применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте уже критиковала будущие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Как отметила президент Литвы в беседе с журналистами, планируемые военные учения России и Беларуси демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями . Также и в Эстонии опасаются белорусско-российских учений и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.

Опасения по поводу совместных учений Беларуси и России «Запад-2017» абсурдны и неуместны, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 5 июня.

«Приходится вновь упоминать абсурдные, неуместные опасения по поводу регулярных совместных учений "Запад". Они будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдений», — заявил министр.

Белорусский министр также отметил, что развертывание элементов ПРО в Европе и усиление восточного фланга НАТО нарушают стратегический баланс сил в регионе. По его словам, НАТО не хочет сегодня видеть в России равноправного партнера. «Это резко сужает варианты для сотрудничества, ведет к поддержанию высокого уровня напряженности в регионе», — цитирует Макея БелаПАН .

О беспочвенности опасений заявлял и Александр Лукашенко. 3 февраля на встрече с представителями СМИ и общественности Лукашенко отметил, что это он предложил Владимиру Путину проводить совместные военные учения раз в два года по очереди в России и Беларуси. «Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска, — не будьте вы наивными. То, что будут войска сюда введены, то ровненько они отсюда и уйдут. Сегодня даже не оговаривается такой ситуации», — подчеркнул Лукашенко.

От Москвы можно ждать чего угодно

«Литовский президент допустила преувеличение, немного жестко высказалась. Но до заметного обострения дело не дойдет. Слишком много вопросов, по которым и Беларусь, и Литва заинтересованы в сохранении хороших отношений», - прокомментировал БДГ дипломатический конфликт политолог-международник Андрей Федоров.

Он считает, что разрешить ситуация мог бы «шаг навстречу от Минска» - а именно, отмена учений «Запад-2017», «но это невозможно».

«Учения будут. И опасность есть. За те 3 месяца, которые остались до их проведения, может произойти, что угодно. Россия — страна непредсказуемая, и нужна осторожность. Но пока оснований для решительных шагов с ее стороны нет», - добавил эксперт.

По его мнению, то, что Москва продемонстрировала в Украине заставляет всех волноваться. «Но, скорее всего, ничего плохого от этих учений не будет ни для нас, ни для наших соседей», - заключил Андрей Федоров.