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Кому угрожает Беларусь: почему Вильнюс опасается соседства с Минском
Дипломатическим конфликтом между Минском и Вильнюсом закончились высказывания президента Дали Грибаускайте об опасности соседства с Беларусью. Эксперты, однако, считают, что его развития ожидать не стоит: слишком многое связывает две страны.
Что было
В одном из интервью Даля Грибаускайте отметила, что сегодня Польша вместе со странами Балтии является восточным крылом НАТО, которому мешает воинственно настроенная Россия и союзная ей Беларусь.
«Само соседство с Россией и Беларусью – угроза ему (НАТО-ред.). Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада. Необходимо максимально насытить «восточное крыло» системами ПВО и другим оружием. Это охладит пыл агрессоров и протрезвит их», -
Посла на ковер
МИД Беларуси отреагировал на эти заявления довольно оперативно и вызвал к себе посла Литвы. В ведомстве потребовали объяснений.
В частности, там посчитали оскорблением слова президента Литвы об «агрессивных играх», так как наша страна ведет, «миролюбивую политику, вносящую реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона».
«Такие заявления делаются не для укрепления безопасности в регионе, а чтобы повысить свою узнаваемость среди партнеров по НАТО и популярность у избирателей», - заявили в белорусском МИД.
Там напомнили, что между странами уже более 20 лет действует договор о добрососедстве. Внимание посла Литвы было особо обращено на то, что ключевое слово в этом договоре – добрососедство, «ведь соседей, как известно не выбирают – их дает Бог».
Ценят, но вопросы остаются
Литва ценит экономическое партнерство с Республикой Беларусь, однако не может игнорировать проблемы страны,
«Мы всегда помним о том, что это наш сосед, что мы с этим соседом и торгуем, и сотрудничаем, и партнерство в этом смысле очень важное. Однако есть аспекты, которые заслуживают комментариев. Мы не может не обращать внимания на это», - сказал Линкявичюс.
По его словам, президент Литвы «выказала свой взгляд по поводу организуемых Россией в последнее время учений, в которые Беларусь очень интегрирована, ее территория используется для дислокации больших мощностей». И обратил внимание на «нежелание Минска обсуждать» строящуюся в Островце АЭС.
Учения преткновения
Белорусско-российские учения «Запад-2017» пройдут на территории Беларуси и России в сентябре. Темой учений названа подготовка и применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.
Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте уже
Опасения по поводу совместных учений Беларуси и России «Запад-2017» абсурдны и неуместны, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 5 июня.
«Приходится вновь упоминать абсурдные, неуместные опасения по поводу регулярных совместных учений "Запад". Они будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдений», — заявил министр.
Белорусский министр также отметил, что развертывание элементов ПРО в Европе и усиление восточного фланга НАТО нарушают стратегический баланс сил в регионе. По его словам, НАТО не хочет сегодня видеть в России равноправного партнера. «Это резко сужает варианты для сотрудничества, ведет к поддержанию высокого уровня напряженности в регионе», — цитирует Макея
О
От Москвы можно ждать чего угодно
«Литовский президент допустила преувеличение, немного жестко высказалась. Но до заметного обострения дело не дойдет. Слишком много вопросов, по которым и Беларусь, и Литва заинтересованы в сохранении хороших отношений», - прокомментировал БДГ дипломатический конфликт политолог-международник Андрей Федоров.
Он считает, что разрешить ситуация мог бы «шаг навстречу от Минска» - а именно, отмена учений «Запад-2017», «но это невозможно».
«Учения будут. И опасность есть. За те 3 месяца, которые остались до их проведения, может произойти, что угодно. Россия — страна непредсказуемая, и нужна осторожность. Но пока оснований для решительных шагов с ее стороны нет», - добавил эксперт.
По его мнению, то, что Москва продемонстрировала в Украине заставляет всех волноваться. «Но, скорее всего, ничего плохого от этих учений не будет ни для нас, ни для наших соседей», - заключил Андрей Федоров.
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Дипломатическим конфликтом между Минском и Вильнюсом закончились высказывания президента Дали Грибаускайте об опасности соседства с Беларусью. Эксперты, однако,...
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