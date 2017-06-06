Прошлогодний победитель Открытого чемпионата Франции по теннису серб Новак Джокович проиграл в четвертьфинале нынешнего турнира австрийцу Доминику Тиму.



Reuters

Тим выиграл матч в трех сетах, причем каждый раз его преимущество росло — 7:6 (7:5), 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 2 часа и 15 минут.

Примечательно, что в прошлом году Джокович обыграл Тима в полуфинале «Ролан Гаррос».

В полуфинале занимающий седьмое место в мировом рейтинге австриец сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.