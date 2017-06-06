ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джокович проиграл в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

07.06.2017 14:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Прошлогодний победитель Открытого чемпионата Франции по теннису серб Новак Джокович проиграл в четвертьфинале нынешнего турнира австрийцу Доминику Тиму.


Reuters

Тим выиграл матч в трех сетах, причем каждый раз его преимущество росло — 7:6 (7:5), 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 2 часа и 15 минут.

Примечательно, что в прошлом году Джокович обыграл Тима в полуфинале «Ролан Гаррос».

В полуфинале занимающий седьмое место в мировом рейтинге австриец сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошлогодний победитель Открытого чемпионата Франции по теннису серб Новак Джокович проиграл в четвертьфинале нынешнего турнира австрийцу Доминику Тиму.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Владельцы карт Visa смогут расплачиваться смартфоном в магазинах, аптеках и общепите
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика