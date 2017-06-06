Владельцы карт Visa смогут расплачиваться смартфоном в магазинах, аптеках и общепите

Владельцы карт Visa смогут бесконтактно расплачиваться за товары и услуги с помощью смартфона. Воспользоваться этой услугой смогут клиенты Приорбанка с телефонами на операционной системе Android (с поддержкой технологии NFC). Для этого нужно установить специальное приложение, которое позволит проводить расчет через платежные терминалы с поддержкой бесконтактной технологии Visa pay Wave.



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— С запуском проекта мы делаем первый шаг к отказу от физического пластика, — отмечает заместитель председателя правления Приорбанка Сергей Шилов. — Мы надеемся, что смартфон или другое мобильное устройство станет основным инструментом платежей в будущем. По его словам, подобными технологиями пользуются многие мировые банки.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать и установить специальное приложение Приорбанка Prior Pay в магазине Google Play. После этого нужно пройти регистрацию (ввести номер телефона, данные карточки, придумать логин и пароль). Непосредственно перед расчетом за товары или услуги необходимо активировать в смартфоне технологию NFC, запустить мобильное приложение и приложить телефон к платежному терминалу с поддержкой бесконтактной технологии Visa pay Wave на расстояние около 4 сантиметров. Если платеж прошел, то на экране смартфона появится соответствующее сообщение. В момент проведения оплаты подключение к интернету не нужно, но требуется периодическое обновление приложения.

Воспользоваться этой услугой могут как нынешние клиенты банка, так и новые. Мобильное приложение, как отмечают в Приорбанке, будет сегодня размещено на сайте банка для свободного скачивания.

В Приорбанке считают, что запуск новой технологии позволит Беларуси усилить свои позиции в сфере безналичных расчетов.

В банке отмечают, что бесконтактная технология гарантирует такой же уровень безопасности, который предусмотрен для любых других транзакций Visa. «Использование смартфона даже более безопасно, чем рассчитываться карточкой. Для совершения платежной операции нужно разблокировать смартфон», — отмечает директор департамента инновационных платежных решений Visa в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы Андрей Щербина.

Напомним, в прошлом году МТБанк запустил похожую услугу, но совместно с платежной системой MasterCard.

По официальной статистике, на руках у белорусов карточек Visa примерно в два раза больше, чем MasterCard.